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    В Турции зафиксировали более шести тысяч афтершоков за 12 дней

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    Число афтершоков в Турции после землетрясений 6 февраля превысило шесть тысяч, что в разы больше нормы. Об этом сообщило 19 февраля Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

    «Число афтершоков с 6 февраля превысило 6040 — в обычное время это количество землетрясений, фиксируемых в Турции за четыре месяца», — заявил на брифинге глава управления Орхан Татар (цитата по РИА Новости).

    По его словам, один афтершок был магнитудой 6,6, порядка 40 варьировались в магнитуде от 5 до 6 баллов, еще 436 достигли мощности в 4–5 баллов.

    Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли более 40 тысяч человек.

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