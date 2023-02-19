В Турции зафиксировали более шести тысяч афтершоков за 12 дней

Число афтершоков в Турции после землетрясений 6 февраля превысило шесть тысяч, что в разы больше нормы. Об этом сообщило 19 февраля Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).



«Число афтершоков с 6 февраля превысило 6040 — в обычное время это количество землетрясений, фиксируемых в Турции за четыре месяца», — заявил на брифинге глава управления Орхан Татар (цитата по РИА Новости).



По его словам, один афтершок был магнитудой 6,6, порядка 40 варьировались в магнитуде от 5 до 6 баллов, еще 436 достигли мощности в 4–5 баллов.

