За субботу двое школьников попали в ДТП в разных районах Петербурга

В минувшую субботу двое детей попали в ДТП в Красносельском и Невском районах Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 февраля.



12-летний мальчик попал под колёса «Фольксвагена» у дома 7 на улице Юных Пионеров накануне днём. В этот момент он переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшего отвезли в ДГБ № 1, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом и множественные ушибы. Водитель — 34-летний мужчина. За 2022–2023 годы он не привлекался к административной ответственности.

