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    За субботу двое школьников попали в ДТП в разных районах Петербурга

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    В минувшую субботу двое детей попали в ДТП в Красносельском и Невском районах Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 февраля.

    12-летний мальчик попал под колёса «Фольксвагена» у дома 7 на улице Юных Пионеров накануне днём. В этот момент он переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшего отвезли в ДГБ № 1, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом и множественные ушибы. Водитель — 34-летний мужчина. За 2022–2023 годы он не привлекался к административной ответственности.

    Вечером 18 февраля похожее несчастье случилось с 16-летней девочкой на пересечении проспекта Большевиков и улицы Коллонтай. «КИА Рио» под управлением 31-летнего мужчины наехала на школьницу, когда та двигалась по регулируемому пешеходному переходу на «зелёный». Пострадавшую отвезли в ДГБ № 19 с открытым переломом голени в состоянии средней степени тяжести.

    На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведётся проверка.

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