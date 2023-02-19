Фургон не пропустил загадочную «Инфинити» на Солидарности. В больнице женщина и дети

В Невском районе Петербурга произошла авария, в которой пострадали двое детей. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 февраля.
ДТП произошло 17 февраля, 43-летний водитель «ГАЗ Некст» при повороте у дома 14/1 на проспекте Солидарности не пропустил «Инфинити Q50», двигавшуюся во встречном направлении. За рулём легковой машины находился 40-летний мужчина. Ему повезло больше пассажиров. В ДГБ № 19 оказались дети семи и двух лет. Оба с различными травмами и в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, в Александровскую больницу попала находившаяся в салоне 34-летняя женщина.
Водитель «ГАЗа» в 2022–2023 годах привлекался к административной ответственности один раз. Нарушение, кстати, было связано с невыполнением требования ПДД уступить дорогу машине с преимущественным правом движения. Тогда он отделался штрафом.
Управлявший «Инфинити» за тот же период совершил три правонарушения: по второй части 12.16, третьей части 12.23 и шестой части 12.19 статьи КоАП РФ. Его машина — без государственных знаков и не зарегистрирована в установленном порядке на территории РФ.