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    Фургон не пропустил загадочную «Инфинити» на Солидарности. В больнице женщина и дети

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    В Невском районе Петербурга произошла авария, в которой пострадали двое детей. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 февраля.

    ДТП произошло 17 февраля, 43-летний водитель «ГАЗ Некст» при повороте у дома 14/1 на проспекте Солидарности не пропустил «Инфинити Q50», двигавшуюся во встречном направлении. За рулём легковой машины находился 40-летний мужчина. Ему повезло больше пассажиров. В ДГБ № 19 оказались дети семи и двух лет. Оба с различными травмами и в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, в Александровскую больницу попала находившаяся в салоне 34-летняя женщина.

    Водитель «ГАЗа» в 2022–2023 годах привлекался к административной ответственности один раз. Нарушение, кстати, было связано с невыполнением требования ПДД уступить дорогу машине с преимущественным правом движения. Тогда он отделался штрафом.

    Управлявший «Инфинити» за тот же период совершил три правонарушения: по второй части 12.16, третьей части 12.23 и шестой части 12.19 статьи КоАП РФ. Его машина — без государственных знаков и не зарегистрирована в установленном порядке на территории РФ.

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    Комментарии 3

    Гость19 Фев 2023 в 14:51
    луганские
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