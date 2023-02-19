РКН ограничил доступ к сайту The Bell*

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) на территории РФ ограничила доступ к сайту интернет-издания The Bell*, сообщает 19 февраля РИА Новости со ссылкой на ведомство.



Издание The Bell* специализируется на бизнес-новостях, в список иноагентов вошло в декабре прошлого года. Его основательницу Елизавету Осетинскую** включили в тот же список раньше, 1 апреля 2022 года.



* СМИ, выполняющее функции иноагента в РФ.



** Физлицо, выполняющее функции иноагента в России.

