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    РКН ограничил доступ к сайту The Bell*

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    Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) на территории РФ ограничила доступ к сайту интернет-издания The Bell*, сообщает 19 февраля РИА Новости со ссылкой на ведомство.

    Издание The Bell* специализируется на бизнес-новостях, в список иноагентов вошло в декабре прошлого года. Его основательницу Елизавету Осетинскую** включили в тот же список раньше, 1 апреля 2022 года.

    * СМИ, выполняющее функции иноагента в РФ.

    ** Физлицо, выполняющее функции иноагента в России.

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