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    Спецоперация на Украине

    Минобороны заявило, что ролики с жалобами российских военных — подделка Украины: новости СВО за 18 февраля

    Главное, что случилось за последние сутки

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    Западные союзники пообещали Украине еще больше военной поддержки
    Западные союзники пообещали Украине еще больше военной поддержкиФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 18 февраля 2023 года.

    Новые иноагенты

    Минюст РФ добавил в реестр иноагентов журналиста Андрея Лошака*, историка Андрея Зубова* и школу свободной общественной мысли «Возрождение«*. Школа предлагает курсы по экономике, политологии и социологии, среди ее учителей — иногенты Екатерина Шульман*, Евгений Ройзман*, Федор Крашенинников* и другие.

    Как уточняет ведомство, Зубов* «участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти». Лошак*, по данным властей, «распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, в том числе о деятельности Министерства обороны Российской Федерации, высказывался против специальной военной операции на Украине».

    Внутренняя политика

    Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому росгвардейцы, отличившиеся в ходе спецоперации, смогут наравне с военными получать бесплатные земельные участки в Крыму и Подмосковье.

    Минобороны предупредило, что из Украины на родственников российских военных пытаются оказывать психологическое давление. По версии ведомства, для этого снимаются постановочные ролики с участием поддельных военнослужащих.

    — Примером являются обнаруженные при захвате одного из пунктов управления ВСУ в Запорожской области видеозаписи неудачных дублей постановочных сцен, в которых неустановленные лица в форме одежды ВС РФ в балаклавах жалуются на большие потери в одном из армейских корпусов российской группировки, нехватку боеприпасов и продуктов питания, — говорится в сообщении ведомства.

    Россиян призвали «не поддаваться на провокации» и доверять только официальным источникам.

    Внешняя политика

    В Европе началась Мюнхенская конференция по безопасности. Ключевые тезисы, которые на ней прозвучали:

    • британский премьер-министр Риши Сунак пообещал, что его страна поможет Украине получить «самые передовые системы ПВО»;
    • канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что «каждый, кто может поставлять боевые танки, на самом деле должен это делать»;
    • президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что Россия не должна победить в конфликте, а «российское наступление должно провалиться»;
    • также, по мнению Макрона, сейчас «не время для диалога» с Россией;
    • председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала усилить военную поддержку Украины, чтобы «империалистические планы» Владимира Путина «полностью провалились»;
    • представитель Китая Ван И сообщил, что Китай разрабатывает план мирного договора для России и Украины и представит его в ближайшие дни;
    • Ван И пообещал, что Китай будет «твердо стоять на стороне мира и диалога»;
    • министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на слова о мире подчеркнул, что для Украины «никакие [территориальные] компромиссы невозможны, ни за малейший квадратный метр».
    • генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что альянс должен продолжать всесторонне поддерживать Украину, чтобы не допустить победы России.

    Газета Die Welt am Sonntag сообщила, что с начала СВО власти Германии заморозили российские активы на сумму в 5,32 миллиарда евро. Среди них — активы Центробанка, а также подсанкционных физлиц и компаний.

    * Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

    Западные союзники пообещали Украине еще больше военной поддержки
    Западные союзники пообещали Украине еще больше военной поддержкиФото: Алексей Волхонский / V1.RU

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