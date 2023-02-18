Минобороны заявило, что ролики с жалобами российских военных — подделка Украины: новости СВО за 18 февраля

Западные союзники пообещали Украине еще больше военной поддержки Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 18 февраля 2023 года.



Новые иноагенты Минюст РФ добавил в реестр иноагентов журналиста Андрея Лошака*, историка Андрея Зубова* и школу свободной общественной мысли «Возрождение«*. Школа предлагает курсы по экономике, политологии и социологии, среди ее учителей — иногенты Екатерина Шульман*, Евгений Ройзман*, Федор Крашенинников* и другие. Как уточняет ведомство, Зубов* «участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти». Лошак*, по данным властей, «распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, в том числе о деятельности Министерства обороны Российской Федерации, высказывался против специальной военной операции на Украине».



Внутренняя политика Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому росгвардейцы, отличившиеся в ходе спецоперации, смогут наравне с военными получать бесплатные земельные участки в Крыму и Подмосковье. Минобороны предупредило, что из Украины на родственников российских военных пытаются оказывать психологическое давление. По версии ведомства, для этого снимаются постановочные ролики с участием поддельных военнослужащих. — Примером являются обнаруженные при захвате одного из пунктов управления ВСУ в Запорожской области видеозаписи неудачных дублей постановочных сцен, в которых неустановленные лица в форме одежды ВС РФ в балаклавах жалуются на большие потери в одном из армейских корпусов российской группировки, нехватку боеприпасов и продуктов питания, — говорится в сообщении ведомства.



Россиян призвали «не поддаваться на провокации» и доверять только официальным источникам. Внешняя политика В Европе началась Мюнхенская конференция по безопасности. Ключевые тезисы, которые на ней прозвучали:

британский премьер-министр Риши Сунак пообещал, что его страна поможет Украине получить «самые передовые системы ПВО»; канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что «каждый, кто может поставлять боевые танки, на самом деле должен это делать»; президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что Россия не должна победить в конфликте, а «российское наступление должно провалиться»; также, по мнению Макрона, сейчас «не время для диалога» с Россией; председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала усилить военную поддержку Украины, чтобы «империалистические планы» Владимира Путина «полностью провалились»; представитель Китая Ван И сообщил, что Китай разрабатывает план мирного договора для России и Украины и представит его в ближайшие дни; Ван И пообещал, что Китай будет «твердо стоять на стороне мира и диалога»; министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на слова о мире подчеркнул, что для Украины «никакие [территориальные] компромиссы невозможны, ни за малейший квадратный метр». генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что альянс должен продолжать всесторонне поддерживать Украину, чтобы не допустить победы России.

Газета Die Welt am Sonntag сообщила, что с начала СВО власти Германии заморозили российские активы на сумму в 5,32 миллиарда евро. Среди них — активы Центробанка, а также подсанкционных физлиц и компаний.



* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.