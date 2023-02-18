Владелец Range Rover, наехавший на инспектора комтранса, получил административку

Владелец Range Rover, наехавший на инспектора комитета по транспорту, который пытался оформить протокол, получил административку от ГИБДД.



В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 18 февраля сообщили, что по данному факту в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Инспектор комтранса вызвал полицию в переулок Матюшенко в минувший четверг. Поводом стала агрессия водителя Range Rover, который сперва бросил свою машину в месте, где запрещена парковка, затем пытался «договориться» с сотрудником комитета, а поняв, что это бесполезно, попытался скрыться, наехав на ногу иснпектора.