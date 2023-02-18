«Давай я косарь тебе дам». Как владелец Range Rover пытался договориться с инспектором комитета по транспорту

Сложным выдался минувший четверг у инспектора комитета по транспорту Петербурга. 18 февраля в распоряжении «Фонтанки» оказалось видео с регистратора сотрудника. На кадрах — весьма наглый владелец Range Rover, который «выскочил» в магазин и прибежал, когда машину уже грузили на эвакуатор.
Инцидент произошел напротив дома 8 в переулке Матюшенко, где остановка днем запрещена. Инспектор заприметил Range Rover. Когда эвакуатор начал его поднимать, кто-то добросердечный позвонил водителю по оставленному номеру. Тот в итоге прибежал и сразу же попытался сесть за руль. Сотрудник комитета его осадил и попросил документы. Владелец дорогой машины начал оправдываться. Сперва он сказал, что выскочил за сигаретами. Однако спустя несколько минут разговора сменил тактику и заявил, что в этом районе по работе. Мужчина также отметил, что он «вояка», и попытался этим унизить инспектора. «У тебя работа такая — ходить и записывать, а у некоторых работа чуть-чуть другая, не обидно?» — бросил водитель и отошел в сторону.
Не обошлось и без «делового» предложения после того, как водитель узнал, что ему грозит протокол и штраф в три тысячи рублей.
«Слушай, давай не будем протокол составлять. Я здесь вот реально по работе, короче, и я сейчас уеду отсюда. Давай не заполняй, давай я косарь тебе отдам и разберемся», — предложил мужчина, но получив намек, что за такое «светит» уголовная статья, отстал. После этого поведение автовладельца стало заметно более грубым. Сперва он пустился в грязнословие, а затем и вовсе попытался скрыться с места, наехав на ногу инспектора.
Как сообщили «Фонтанке» в комитете по транспорту, при составлении сотрудником комитета протокола об административном правонарушении водитель оказал противодействие и при попытке скрыться с места нарушения осуществил наезд на инспектора, повредив ему ногу. На место был вызван наряд ГИБДД. По факту случившегося зарегистрирован материал проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотруднику комитета оказана необходимая медицинская помощь.