«Давай я косарь тебе дам». Как владелец Range Rover пытался договориться с инспектором комитета по транспорту

Сложным выдался минувший четверг у инспектора комитета по транспорту Петербурга. 18 февраля в распоряжении «Фонтанки» оказалось видео с регистратора сотрудника. На кадрах — весьма наглый владелец Range Rover, который «выскочил» в магазин и прибежал, когда машину уже грузили на эвакуатор.

Инцидент произошел напротив дома 8 в переулке Матюшенко, где остановка днем запрещена. Инспектор заприметил Range Rover. Когда эвакуатор начал его поднимать, кто-то добросердечный позвонил водителю по оставленному номеру. Тот в итоге прибежал и сразу же попытался сесть за руль. Сотрудник комитета его осадил и попросил документы. Владелец дорогой машины начал оправдываться. Сперва он сказал, что выскочил за сигаретами. Однако спустя несколько минут разговора сменил тактику и заявил, что в этом районе по работе. Мужчина также отметил, что он «вояка», и попытался этим унизить инспектора. «У тебя работа такая — ходить и записывать, а у некоторых работа чуть-чуть другая, не обидно?» — бросил водитель и отошел в сторону.

Не обошлось и без «делового» предложения после того, как водитель узнал, что ему грозит протокол и штраф в три тысячи рублей.



«Слушай, давай не будем протокол составлять. Я здесь вот реально по работе, короче, и я сейчас уеду отсюда. Давай не заполняй, давай я косарь тебе отдам и разберемся», — предложил мужчина, но получив намек, что за такое «светит» уголовная статья, отстал. После этого поведение автовладельца стало заметно более грубым. Сперва он пустился в грязнословие, а затем и вовсе попытался скрыться с места, наехав на ногу инспектора.

