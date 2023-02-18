Минтруд: с марта 2022 года число безработных в Петербурге и Ленобласти выросло

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела совещание по восстановлению рынка труда — говорится 18 февраля на сайте правительства. На нем были представлены данные исследования Минтруда по анализу рынка. Ситуацию в целом по России назвали стабильной.

«По сравнению с началом года число зарегистрированных безработных уменьшилось на 5 тысяч и составляет 559 тысяч человек, — отметила Голикова. — Уровень регистрируемой безработицы фиксируется на прежнем уровне — 0,7 %».

Также стало известно, что за 2022 год численность безработных граждан снизилась на 445 тысяч человек, или на 13,8%.