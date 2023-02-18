Минтруд: с марта 2022 года число безработных в Петербурге и Ленобласти выросло

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела совещание по восстановлению рынка труда — говорится 18 февраля на сайте правительства. На нем были представлены данные исследования Минтруда по анализу рынка. Ситуацию в целом по России назвали стабильной.
«По сравнению с началом года число зарегистрированных безработных уменьшилось на 5 тысяч и составляет 559 тысяч человек, — отметила Голикова. — Уровень регистрируемой безработицы фиксируется на прежнем уровне — 0,7 %».
Также стало известно, что за 2022 год численность безработных граждан снизилась на 445 тысяч человек, или на 13,8%.
При этом с марта 2022 года уровень безработицы снизился в 68 регионах. В четырех ситуация не изменилась, а в 13 — безработица выросла. Причем больше всего — в Петербурге и Ленобласти, а также в Республике Алтай, Хакасии и Кемеровской области.
Выросла и средняя продолжительность безработицы — с 4,3 до 4,6 месяцев, если речь не идет о поиске работы через центры занятости населения. С карьерными консультантами работу придется искать 3,5 месяца.
Самыми востребованными профессиями назвали специалистов в сфере строительства, добычи полезных ископаемых, социальной сфере.