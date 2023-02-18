    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    4 м/с, ю-в

    745мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.76eur79.61

    Минтруд: с марта 2022 года число безработных в Петербурге и Ленобласти выросло

    211
    1 комментарий

    Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела совещание по восстановлению рынка труда — говорится 18 февраля на сайте правительства. На нем были представлены данные исследования Минтруда по анализу рынка. Ситуацию в целом по России назвали стабильной.

    «По сравнению с началом года число зарегистрированных безработных уменьшилось на 5 тысяч и составляет 559 тысяч человек, — отметила Голикова. — Уровень регистрируемой безработицы фиксируется на прежнем уровне — 0,7 %».

    Также стало известно, что за 2022 год численность безработных граждан снизилась на 445 тысяч человек, или на 13,8%.

    При этом с марта 2022 года уровень безработицы снизился в 68 регионах. В четырех ситуация не изменилась, а в 13 — безработица выросла. Причем больше всего — в Петербурге и Ленобласти, а также в Республике Алтай, Хакасии и Кемеровской области.

    Выросла и средняя продолжительность безработицы — с 4,3 до 4,6 месяцев, если речь не идет о поиске работы через центры занятости населения. С карьерными консультантами работу придется искать 3,5 месяца.

    Самыми востребованными профессиями назвали специалистов в сфере строительства, добычи полезных ископаемых, социальной сфере.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Уровень безработицыБезработица в ПетербургеБезработица в России
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close