В Петербурге арестовали обвиняемого в кровавом убийстве на складе в промзоне

Фрунзенский районный суд заключил под стражу 25-летнего Фазлиддина Мирализоду из Таджикистана. Молодой человек обвиняется в убийстве своего земляка на складе, расположенном в промзоне на Салова. Об избрании меры пресечения 18 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



По версии следствия, в четверг вечером Мирализода повздорил со своим 24-летним товарищем на 4 этаже здания 36Б по улице Салова. Он нанес потерпевшему 8 колото-резаных ран в область груди, правого предплечья и лица. Молодой человек погиб на месте.