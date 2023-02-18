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    В Петербурге арестовали обвиняемого в кровавом убийстве на складе в промзоне

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    Фрунзенский районный суд заключил под стражу 25-летнего Фазлиддина Мирализоду из Таджикистана. Молодой человек обвиняется в убийстве своего земляка на складе, расположенном в промзоне на Салова. Об избрании меры пресечения 18 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    По версии следствия, в четверг вечером Мирализода повздорил со своим 24-летним товарищем на 4 этаже здания 36Б по улице Салова. Он нанес потерпевшему 8 колото-резаных ран в область груди, правого предплечья и лица. Молодой человек погиб на месте.

    Подозреваемый был задержан на следующий день и помещен в ИВС. В СИЗО он проведет как минимум два месяца.

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