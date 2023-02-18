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    В Сибири сгорел приют, а с ним — несколько десятков кошек

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    Частный дом, приспособленный под приют для животных, сгорел в новосибирском городе Искитиме. Об этом 18 февраля пишет портал НГС со ссылкой на волонтеров.

    По данным издания, пожар произошел в ночь на субботу. В доме, помимо животных, жила хозяйка приюта с 19-летним сыном. Сотрудники МЧС их спасли. Волонтерам удалось забрать с места 6 собак. Кошки погибли все. В здании их было несколько десятков.

    «Шесть собак мы забрали, сейчас они в стационаре. Они сидели ближе всего к пожару, в каких-то будках, подсобках, сарайках... Кошки погибли почти все, потому что были в доме, собаки в основном жили во дворе, в каких-то подсобках», — рассказала волонтер Анна.

    Активисты узнали о пожаре из зоозащитных чатов и пытались спасать животных, пока сотрудники МЧС занимались своей работой. По их словам, часть собак остались на месте замерзать после того, как их залили водой. Впрочем, даже эти условия не особо хуже тех, в которых они жили до пожара.

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