В Сибири сгорел приют, а с ним — несколько десятков кошек

Частный дом, приспособленный под приют для животных, сгорел в новосибирском городе Искитиме. Об этом 18 февраля пишет портал НГС со ссылкой на волонтеров.



По данным издания, пожар произошел в ночь на субботу. В доме, помимо животных, жила хозяйка приюта с 19-летним сыном. Сотрудники МЧС их спасли. Волонтерам удалось забрать с места 6 собак. Кошки погибли все. В здании их было несколько десятков.

«Шесть собак мы забрали, сейчас они в стационаре. Они сидели ближе всего к пожару, в каких-то будках, подсобках, сарайках... Кошки погибли почти все, потому что были в доме, собаки в основном жили во дворе, в каких-то подсобках», — рассказала волонтер Анна.