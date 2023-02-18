В Петербурге усилится ветер: очередное предупреждение МЧС

В выходные в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом поздно вечером 17 января сообщило региональное управление МЧС.



По данным ведомства спасателей со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 18 февраля, в прибрежных районах города вдоль Финского залива ожидается усиление юго-восточного ветра до 20 метров в секунду.



Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на выходные. По его словам, она будет зимней, но обильного снега ждать не стоит.

