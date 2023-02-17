Погода будет зимней, но снегом не побалует. Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в выходные

В выходные дни погода в Петербурге будет зимней, но обильного снега ждать не стоит. Об этом 17 февраля в своём Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.



Циклон, который будет влиять на метеоусловия в субботу и воскресенье, уже сейчас находится над Северным морем. Смещаясь на восток, он пойдёт южнее Северной столицы.

В первый выходной юго-восточный ветер, по прогнозам, усилится до 8–13 м/с, на акваториях он будет ещё более мощным. В последний день уик-энда порывы восточного направления начнут ослабевать.