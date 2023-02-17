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    Погода будет зимней, но снегом не побалует. Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в выходные

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    В выходные дни погода в Петербурге будет зимней, но обильного снега ждать не стоит. Об этом 17 февраля в своём Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

    Циклон, который будет влиять на метеоусловия в субботу и воскресенье, уже сейчас находится над Северным морем. Смещаясь на восток, он пойдёт южнее Северной столицы.

    В первый выходной юго-восточный ветер, по прогнозам, усилится до 8–13 м/с, на акваториях он будет ещё более мощным. В последний день уик-энда порывы восточного направления начнут ослабевать.

    При этом в субботу, уточнил Колесов, в Петербурге пройдёт небольшой снег, а в воскресенье он будет умеренным.

    «Так как Ленинградская область остается в северной части циклона, то и погода в выходные дни сохранится слабоморозная, от –2 до –7 гр. Но в начале следующей недели осадков будет совсем мало, а морозы усилятся до –7…–12 гр. Антициклон снова придет к нам, и вот тут уже должно показаться солнышко», — объяснил синоптик.

    «Фонтанка» писала, что 17 февраля в городе будет облачно, местами умеренный снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до –2...–4 градусов, днём будет –1...–3 градуса.

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