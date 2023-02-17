Автомобиль Минобороны в Москве столкнулся с иномаркой, которая вылетела на тротуар и сбила женщину

Автомобиль Минобороны РФ Mercedes-Benz столкнулся на Первомайской улице в Москве с другой иномаркой. Она вылетела на тротуар и сбила женщину. Об этом 17 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Автомобиль Mercedes-Benz ехал с включенными спецсигналами. Предварительно [установлено, что] он принадлежит Минобороны», — рассказал представитель экстренных служб.

Кроме женщины 60-летней женщины пострадал и водитель иномарки. Их состояние не уточняется.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, этот автомобиль Mercedes-Benz уже попадал в ДТП. В 2020 году он столкнулся с кроссовером Nissan Qashqai, который вылетел на тротуар и сбил коляску с ребенком.