ДТП на Синопской попало на видео: машину к Неве вытолкнули, виновник был суетлив

Видеорегистратор очевидца зафиксировал ДТП, которое отправило легковой автомобиль в сторону Невы на Синопской набережной в центре Петербурга.
читатель «Фонтанки» Дмитрий
Как писала «Фонтанка», авария случилась 17 февраля около 7 часов утра. Это было столкновение трёх машин. На записи видно, как легковушка из первого ряда перестраивается во второй и догоняет едущий впереди автомобиль, который притормозил из-за затора. Легковушку откидывает обратно в правый ряд, где в это время находится третья машина, кроссовер — его-то предполагаемый виновник и выталкивает с дороги. Кроссовер проезжает набережную и зависает над Невой. Видео предоставил читатель «Фонтанки» Дмитрий.
ДТП, как уже сообщалось, обошлось без пострадавших. Спасатели стабилизировали машину и помогли находящейся в салоне женщине выбраться.