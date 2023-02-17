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    В любой момент. Эксперты предупредили о вероятности мощного землетрясения в Стамбуле

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    Землетрясение в турецком Кахраманмараше может быть репетицией крупного землетрясения в Стамбуле. Эксперты полагают, что потери от нового возможного стихийного бедствия могут превысить существующие, пишет 17 февраля газета Hürriyet со ссылкой на данные обсерватории Кандилли университета Богазичи и Института исследований землетрясений.

    По данным сейсмологов, Стамбул расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, в 15–20 километрах к югу от участка Северо-Анатолийского разлома, проходящего под Мраморным морем.

    Эксперты подсчитали, что после крупного землетрясения в Коджаэли 17 августа 1999 года вероятность землетрясения силой более 7 баллов в Стамбуле выросла до 60 процентов, теперь же она составляет 80 процентов. «Неизбежная истина очевидна, землетрясение силой более 7 баллов ожидает всех нас в Стамбуле в любой момент», — пишет издание.

    В Стамбуле насчитывается 1 миллион 164 тысячи зданий и 4,5 миллиона квартир, в каждой из которых проживает в среднем 3,3 человека. 70 процентов из них были построены до 2000 года. По оценкам специалистов, при землетрясении магнитудой 7,5 больше 13 тысяч зданий будут разрушены и свыше 39 тысяч — сильно повреждены.

    6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — 7,7, в 13:24 — 7,6). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи.

    Количество жертв превысило 38 тысяч. Землетрясение стало самым разрушительным в истории страны.

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