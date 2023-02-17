В любой момент. Эксперты предупредили о вероятности мощного землетрясения в Стамбуле

Землетрясение в турецком Кахраманмараше может быть репетицией крупного землетрясения в Стамбуле. Эксперты полагают, что потери от нового возможного стихийного бедствия могут превысить существующие, пишет 17 февраля газета Hürriyet со ссылкой на данные обсерватории Кандилли университета Богазичи и Института исследований землетрясений.



По данным сейсмологов, Стамбул расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, в 15–20 километрах к югу от участка Северо-Анатолийского разлома, проходящего под Мраморным морем.

