«Коммерсантъ»: Владельцы электромобилей с 1 марта смогут бесплатно ездить по федеральным платным трассам

Владельцы электромобилей в России с 1 марта смогут бесплатно пользоваться федеральными платными трассами. Эксперимент продлится до конца года и проводится по поручению первого зампреда правительства Андрея Белоусова Министерством экономики РФ совместно с госкомпанией «Автодор», пишет 17 февраля «Коммерсантъ».



По данным издания, для электромобилей будет действовать бесплатный проезд по платным трассам «Автодора» (М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД), а также по участку М-11 15–58 км (оператор — Северо-Западная концессионная компания; СЗКК).

