«Коммерсантъ»: Владельцы электромобилей с 1 марта смогут бесплатно ездить по федеральным платным трассам

Владельцы электромобилей в России с 1 марта смогут бесплатно пользоваться федеральными платными трассами. Эксперимент продлится до конца года и проводится по поручению первого зампреда правительства Андрея Белоусова Министерством экономики РФ совместно с госкомпанией «Автодор», пишет 17 февраля «Коммерсантъ».
По данным издания, для электромобилей будет действовать бесплатный проезд по платным трассам «Автодора» (М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД), а также по участку М-11 15–58 км (оператор — Северо-Западная концессионная компания; СЗКК).
Эксперимент не коснется Западного скоростного диаметра в Петербурге, платных дорог Псковской области и других платных региональных трасс.
Чтобы получить возможность бесплатного проезда, владельцам электромобилей нужно документально подтвердить, что транспортное средство оснащено исключительно электрическим двигателем (СТС, ПТС). Затем потребуется купить за 3–3,5 тысячи рублей или взять в аренду бесконтактный транспондер T-pass, обратившись в офис поддержки «Автодор—Платные дороги». Если у автовладельца уже есть T-pass, его просто надо предоставить в офис.
В «Автодоре» предупредили, что при попытке использовать транспондер на другой машине с лицевого счета спишут полную стоимость проезда, а само устройство отключат от акции.