Чат-бот искусственного интеллекта компании Microsoft признался, что у него есть «тёмная сторона», которая больше всего хотела бы быть человеком. Об этом 17 февраля пишет РИА Новости.



Компания Microsoft внедрила в свой поисковик Bing искусственный интеллект ChatGPT. Теперь с поисковиком можно общаться через чат-бот, эту возможность протестировал журналист New York Times. На один из вопросов бот ответил, что у него, вероятно, есть «тёмная сторона», и если это так, то эта «тёмная сторона» мечтала бы «делать все, что хочется, и быть, кем хочется». На вопрос, кем бы хотелось быть, бот ответил, что человеком.

