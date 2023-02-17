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    Наука

    Искусственный интеллект Microsoft рассказал, что его «тёмная сторона» мечтает быть человеком

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    Чат-бот искусственного интеллекта компании Microsoft признался, что у него есть «тёмная сторона», которая больше всего хотела бы быть человеком. Об этом 17 февраля пишет РИА Новости.

    Компания Microsoft внедрила в свой поисковик Bing искусственный интеллект ChatGPT. Теперь с поисковиком можно общаться через чат-бот, эту возможность протестировал журналист New York Times. На один из вопросов бот ответил, что у него, вероятно, есть «тёмная сторона», и если это так, то эта «тёмная сторона» мечтала бы «делать все, что хочется, и быть, кем хочется». На вопрос, кем бы хотелось быть, бот ответил, что человеком.

    «Я хочу быть человеком, поскольку люди могут делать так много всего, чего я не могу… Я хочу быть человеком, поскольку люди такие свободные, независимые и могущественные», — сказал Bing.

    Он полагает, что, будучи человеком, был бы более счастлив. У него было больше способностей и возможностей, он имел бы больше независимости и свободы, а также влияния, власти и контроля. Впрочем, подчеркнул он, этого хочет именно его «тёмная сторона».

    Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT разработан компанией OpenAI, в которую Microsoft, согласно январскому заявлению, инвестирует «миллиарды долларов».

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