СКА хватило одного гола для победы над «Сибирью»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири», который прошел 16 февраля в Петербурге. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев с Невы.
Единственный гол у СКА забил на 11 минуте Александр Никишин.
Следующий матч петербургский клуб проведет 19 февраля против челябинского трактора. Игра состоится в Петербурге.
Напомним, что накануне СКА занял первое место в регулярном чемпионате КХЛ и выиграл Кубок Континентов. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».