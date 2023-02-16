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    СКА хватило одного гола для победы над «Сибирью»

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири», который прошел 16 февраля в Петербурге. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев с Невы.

    Единственный гол у СКА забил на 11 минуте Александр Никишин.

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    Следующий матч петербургский клуб проведет 19 февраля против челябинского трактора. Игра состоится в Петербурге.

    Напомним, что накануне СКА занял первое место в регулярном чемпионате КХЛ и выиграл Кубок Континентов. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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