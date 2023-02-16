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    С аккаунта финского министра разослали мем про премьера Санну Марин. Он утверждает, что ничего не отправлял

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    6 комментариев

    Депутаты финского парламента получили в WhatsApp мем, высмеивающий премьер-министра Санну Марин и ее коллегу по социал-демократической партии. Он был отправлен с аккаунта министра экономразвития Финляндии Мики Лянтиля, который заявил о взломе, но его признаков специалисты не обнаружили.

    О результатах проверки департамента по информационной безопасности 16 февраля пишут финские СМИ. Теперь Лянтиля предполагает, что кто-то мог параллельно использовать его аккаунт. «Судя по всему, это довольно легко сделать на другом устройстве с помощью QR-кода. Мы поговорим об этом с Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ, владеет WhatsApp) и полицией», — заявил министр.

    Что именно высмеивалось в меме — не уточняется. Это не первый скандал вокруг Марин, связанный с интернет-материалами: в прошлом году она была вынуждена сдать тест на наркотики из-за видео с вечеринки, где якобы было произнесено слово, которое может обозначать запрещенное.

    *Компания признана экстремистской и запрещена в РФ.

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    Комментарии 6

    Гость16 Фев 2023 в 17:48
    и эти люди идут в НАТО?
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