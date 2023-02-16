С аккаунта финского министра разослали мем про премьера Санну Марин. Он утверждает, что ничего не отправлял

Депутаты финского парламента получили в WhatsApp мем, высмеивающий премьер-министра Санну Марин и ее коллегу по социал-демократической партии. Он был отправлен с аккаунта министра экономразвития Финляндии Мики Лянтиля, который заявил о взломе, но его признаков специалисты не обнаружили.



О результатах проверки департамента по информационной безопасности 16 февраля пишут финские СМИ. Теперь Лянтиля предполагает, что кто-то мог параллельно использовать его аккаунт. «Судя по всему, это довольно легко сделать на другом устройстве с помощью QR-кода. Мы поговорим об этом с Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ, владеет WhatsApp) и полицией», — заявил министр.