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    Жители Красногвардейского района собрали более одной тонны кормов для бездомных животных

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    В Красногвардейском районе Петербурга проходит благотворительная акция «50 недель добра». Её цель — помощь бездомным животным и приютам.

    Фото: https://vk.com/50nedeldobra
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    В этом году Красногвардейскому району исполняется 50 лет. Отметить круглую дату в администрации решили добрым делом и запустили акцию «50 недель добра», которая стартовала 16 января. За месяц жители района собрали более одной тонны кормов для кошек и собак. Вся собранная помощь уже передана трём приютам: «Ильинка», «Ржевка» и «Друг», сообщили в пресс-службе районной администрации.

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    «50 недель добра» — это мобильная инсталляция с пунктами сбора помощи в различных учреждениях района. Точки сбора меняются еженедельно, о чём сообщается в сообществе проекта. Любой желающий может прийти и оставить упакованные товары в специализированном боксе. При этом акция носит также и просветительский характер, что, по задумке организаторов, позволит привлечь больше внимания людей к проблеме содержания бездомных животных.

    Акция продлится до конца года — по 31 декабря. Подробности можно узнать здесь.

    Фото: https://vk.com/50nedeldobra

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