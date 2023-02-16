Жители Красногвардейского района собрали более одной тонны кормов для бездомных животных

В Красногвардейском районе Петербурга проходит благотворительная акция «50 недель добра». Её цель — помощь бездомным животным и приютам.
В этом году Красногвардейскому району исполняется 50 лет. Отметить круглую дату в администрации решили добрым делом и запустили акцию «50 недель добра», которая стартовала 16 января. За месяц жители района собрали более одной тонны кормов для кошек и собак. Вся собранная помощь уже передана трём приютам: «Ильинка», «Ржевка» и «Друг», сообщили в пресс-службе районной администрации.
«50 недель добра» — это мобильная инсталляция с пунктами сбора помощи в различных учреждениях района. Точки сбора меняются еженедельно, о чём сообщается в сообществе проекта. Любой желающий может прийти и оставить упакованные товары в специализированном боксе. При этом акция носит также и просветительский характер, что, по задумке организаторов, позволит привлечь больше внимания людей к проблеме содержания бездомных животных.
Акция продлится до конца года — по 31 декабря. Подробности можно узнать здесь.