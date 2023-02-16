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    Покупатель заводов IKEA: «Сокращения рабочих мест не будет»

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    Правительственная комиссия одобрила заявку компании «Лузалес» из Коми на покупку мощностей IKEA в Тихвине и Кировской области. Как заверили на предприятии, главной целью там видят возобновить производства, сохранить рабочие места и защитить трудовые права работников.

    «Со своей стороны могу гарантировать, что сокращения рабочих мест не будет. Наоборот, в ближайшее время мы будем набирать персонал. Предприятие должно работать на 100 процентов своих мощностей, чтобы люди вернулись на свои рабочие места и стали получать достойную заработную плату, учитывая, что производства какое-то время находились в простое», — рассказал «Фонтанке» председатель совета директоров ООО «Лузалес» Руслан Семенюк.

    О том, какую продукцию будет выпускать «Лузалес» на вновь приобретенных мощностях, Руслан Семенюк ответил, что пока есть только «понимание, как выстроить работу»: «Это понятные для нас производства. С Вяткой мы уже работали, а что касается Тихвина, то там технология производства фактически идентична», — отметил он.

    Финансовые условия, сроки и другие условия сделки «Лузалес» пока не имеет права разглашать.

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