Habertürk рассказал, как в Турции могут перенести выборы президента из-за землетрясения

Всеобщие выборы в Турции могут отложить на срок от 6 месяцев до года. Об этом 16 февраля сообщает издание Habertürk со ссылкой на источники.

Решение об этом может принять руководство Турции после выводов высшей избирательной комиссии. Ведомство сделает заявление и объявит, что в четырех турецких провинциях невозможно провести выборы из-за последствий землетрясения. Еще в 6 регионах организовать голосование будет невозможно отчасти.

Комиссия, руководствуясь этими доводами, предложит перенести выборы, пишет газета.