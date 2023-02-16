Habertürk рассказал, как в Турции могут перенести выборы президента из-за землетрясения

Всеобщие выборы в Турции могут отложить на срок от 6 месяцев до года. Об этом 16 февраля сообщает издание Habertürk со ссылкой на источники.
Решение об этом может принять руководство Турции после выводов высшей избирательной комиссии. Ведомство сделает заявление и объявит, что в четырех турецких провинциях невозможно провести выборы из-за последствий землетрясения. Еще в 6 регионах организовать голосование будет невозможно отчасти.
Комиссия, руководствуясь этими доводами, предложит перенести выборы, пишет газета.
Всеобщие выборы в Турции по закону должны пройти до 18 июня этого года. В январе президент Эрдоган заявил, что они пройдут на месяц раньше — 14 февраля.
Последствия землетрясений в Турции. Что известно на данный момент?
На юго-востоке Турции 6 февраля произошли два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — 7,7, в 13:24 — 7,6). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи.
На 11-й день после землетрясения число погибших в 11 провинциях Турции увеличилось до 36 тысяч 187 человек. Число пострадавших AFAD (турецкое управление по ЧС) оценивает в 108 068 человек — это те, кто получил ранения и обратился за медпомощью. 6 366 из 7 753 раненых выписаны из медучреждений, лечение продолжают 1 387 пострадавших.