«Пессимизма не было». В Кремле заявили, что целью минских соглашений было урегулирование конфликта

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в результате минских соглашений Москва хотела выйти на урегулирование ситуации, а Киев использовал переговоры как камуфляж. Его комментарий опубликовало 16 февраля РИА Новости.



«Усилия были потрачены изрядные. В скольких переговорах участвовал лично Путин, тот же Сурков, Козак и так далее. Естественно, основная задача была все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства», — сказал Песков. По его словам, изначально у России «пессимизма не было».