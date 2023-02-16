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    «Пессимизма не было». В Кремле заявили, что целью минских соглашений было урегулирование конфликта

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    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в результате минских соглашений Москва хотела выйти на урегулирование ситуации, а Киев использовал переговоры как камуфляж. Его комментарий опубликовало 16 февраля РИА Новости.

    «Усилия были потрачены изрядные. В скольких переговорах участвовал лично Путин, тот же Сурков, Козак и так далее. Естественно, основная задача была все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства», — сказал Песков. По его словам, изначально у России «пессимизма не было».

    Песков добавил, что для Украины переговоры были «камуфляжем» для подготовки к силовому решению проблемы.

    Ранее в СМИ распространилось заявление экс-помощника президента Владислава Суркова о минских соглашениях. Он сообщил, что не рассчитывал на выполнение соглашений во время работы над ними.

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