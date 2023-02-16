В Башкирии сотрудница АЗС прогнала налётчика шваброй

В Башкирии сотрудница автозаправочной станции не испугалась налетчика и отбилась от него шваброй. Злоумышленника, который пошел на дело с игрушечным пистолетом, скрутил подоспевший на помощь директор АЗС. Подробности сообщает пресс-служба МВД Башкортостана 16 февраля.
МВД по Республике Башкортостан
Инцидент произошел в ночь на 14 февраля в Кушнаренковском районе. По предварительной информации, крепко выпивший мужчина пришел ночью на заправку и потребовал выдать ему деньги из кассы, угрожая пистолетом. Однако 63-летняя женщина не испугалась визитера и начала отбиваться от него шваброй. Параллельно она смогла позвонить директору. Это отпугнуло налетчика, и он сбежал, решив, что сотрудница звонит в полицию.
Далеко от заправки он не ушел, и его поймал руководитель АЗС, который вызвал на место полицию.
Подозреваемого доставили в отдел. Им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний житель села Тарабердино, который сознался в содеянном. Пистолет оказался игрушечным.
Возбуждено уголовное дело о разбое. Подозреваемый арестован.