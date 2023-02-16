На Софийской грузовик уложил «Хёндэ», а на Полюстровском подбили лазурный автобус

Утро 16 февраля в Петербурге оказалось относительно спокойным: движение было не таким плотным, как обычно. Однако это не помешало водителям устраивать ДТП.



О перевернувшемся на бок автомобиле на Софийской улице в районе реки Кузьминка сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» пояснили, что ДТП произошло в 8:05 в направлении Колпино, столкнулись «МАН» и «Хёндэ». Никто не пострадал.

