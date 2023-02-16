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    На Софийской грузовик уложил «Хёндэ», а на Полюстровском подбили лазурный автобус

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    Утро 16 февраля в Петербурге оказалось относительно спокойным: движение было не таким плотным, как обычно. Однако это не помешало водителям устраивать ДТП.

    О перевернувшемся на бок автомобиле на Софийской улице в районе реки Кузьминка сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» пояснили, что ДТП произошло в 8:05 в направлении Колпино, столкнулись «МАН» и «Хёндэ». Никто не пострадал.

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    В это утро не везло автобусам. ДТП с легковушками на проспекте Просвещения перекрыло дорогу многим автобусам. А ещё один сам попал в ДТП на Полюстровском проспекте, у поворота на Литовскую улицу. По данным компании-перевозчика «Вест-Сервис», легковой автомобиль поворачивал с левого ряда направо и не уступил дорогу автобусу. Виноват водитель легковушки. Авария обошлась без пострадавших.

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    ТП на проспекте Просвещения остановило автобусы
    ТП на проспекте Просвещения остановило автобусыФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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    Максимальная загруженность дорог утром составила, по данным «Яндекса», 5 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера и чем обычно. Наиболее загруженными стали проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр (7 баллов), Заневский проспект и проспект Косыгина в центр (7 баллов), Московское шоссе в центр (7 баллов). Три крупнейшие пробки образовались на Пулковском шоссе (5,7 км), на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной (4,8 км), на Свердловской набережной от Малоохтинского моста до Арсенальной улицы (3,3 км).

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    ТП на проспекте Просвещения остановило автобусы
    ТП на проспекте Просвещения остановило автобусыФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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