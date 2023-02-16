Не парьтесь. РБК узнал о предложении блокировать сайты по продаже вейпов без решения суда

Минсельхоз разработал законопроект, который позволит в досудебном порядке блокировать сайты по продаже электронных сигарет и вейпов. Об этом пишет 16 февраля РБК.
Закон о запрете дистанционной продажи табачных и никотиносодержащих товаров вступил в силу в январе 2021 года. Министерство предлагает механизм регулирования с досудебной блокировкой, который уже показал свою эффективность в предотвращении торговли алкоголем через маркетплейсы.
Разработанные поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» находятся на рассмотрении заинтересованных ведомств. В Минпромторге сообщили, что в целом поддерживают инициативу, но необходимо дополнительно проработать вопрос о блокировке страниц поставщиков, которые размещаются на сайте агрегатора.
В начале февраля в Wildberries объявили о запрете продажи вейпов и безникотиновых жидкостей. Как объяснили представители компании, недобросовестные продавцы могли предлагать никотиносодержащую продукцию под видом безникотиновой.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проработать вопрос о возможном запрете вейпов в России.