Не парьтесь. РБК узнал о предложении блокировать сайты по продаже вейпов без решения суда

Минсельхоз разработал законопроект, который позволит в досудебном порядке блокировать сайты по продаже электронных сигарет и вейпов. Об этом пишет 16 февраля РБК.

Закон о запрете дистанционной продажи табачных и никотиносодержащих товаров вступил в силу в январе 2021 года. Министерство предлагает механизм регулирования с досудебной блокировкой, который уже показал свою эффективность в предотвращении торговли алкоголем через маркетплейсы.

Разработанные поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» находятся на рассмотрении заинтересованных ведомств. В Минпромторге сообщили, что в целом поддерживают инициативу, но необходимо дополнительно проработать вопрос о блокировке страниц поставщиков, которые размещаются на сайте агрегатора.