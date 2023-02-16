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    В России могут вновь вернуть штрафы за нарушение средней скорости движения

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    Представители региональных властей некоторых субъектов РФ, Минтранс, а также производители дорожных камер просят снова ввести в стране штрафы за нарушение средней скорости движения. Об этом со ссылкой на участников круглого стола, прошедшего в Госдуме 15 февраля, сообщает «Коммерсантъ».

    Подобную практику ГИБДД отменила в 2021 году после критики Верховного суда РФ. По мнению участников круглого стола, данное решение привело к росту аварийности на дорогах. В частности, как отметил представитель Центра организации дорожного движения Москвы Владимир Карпов, в 2019–2021 годах средняя скорость контролировалась на 30 участках дорог. Возврат к такой практике, по его словам, позволит контролировать в том числе скорость проезда тоннелей и эстакад, где не всегда возможно установить комплекс.

    Как пояснили участники заседания, для решения этого вопроса необходимо будет вносить поправки и ПДД, и в законодательство. «Ъ» отмечает, что представителей МВД на круглом столе в Госдуме не было, однако в январе прошлого года в полиции уже заявляли, что возвращать штрафы за среднюю скорость «преждевременно».

    По итогам заседания в Госдуме участники круглого стола намерены подписать протокол, который, скорее всего, ляжет в основу соответствующего обращения в правительство РФ.

    «Фонтанка» писала, что за минувший январь комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге 480 тысяч нарушений ПДД. Для сравнения: год назад эта цифра составляла 330 тысяч.

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