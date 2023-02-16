В России могут вновь вернуть штрафы за нарушение средней скорости движения

Представители региональных властей некоторых субъектов РФ, Минтранс, а также производители дорожных камер просят снова ввести в стране штрафы за нарушение средней скорости движения. Об этом со ссылкой на участников круглого стола, прошедшего в Госдуме 15 февраля, сообщает «Коммерсантъ».



Подобную практику ГИБДД отменила в 2021 году после критики Верховного суда РФ. По мнению участников круглого стола, данное решение привело к росту аварийности на дорогах. В частности, как отметил представитель Центра организации дорожного движения Москвы Владимир Карпов, в 2019–2021 годах средняя скорость контролировалась на 30 участках дорог. Возврат к такой практике, по его словам, позволит контролировать в том числе скорость проезда тоннелей и эстакад, где не всегда возможно установить комплекс.

