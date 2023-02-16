    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, ю-в

    769мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd74.21eur79.57

    Космический санузел. Видео объясняет, как устроен туалет на МКС

    711
    4 комментария

    Бортинженер 68-й длительной экспедиции Анна Кикина рассказала и показала, как на Международной космической станции решается непростая задача: сходить в туалет в отсутствие силы тяжести.

    Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

    Видео 15 февраля публикует Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Ассенизационно-санитарное устройство или, другими словами, космический санузел имеет два раздельных «приемника» для жидких и твёрдых отходов.

    Последние хранятся не только в контейнерах, но и в специальных вкладышах. Кикина показывает процесс на примере салфетки. Принимать поступающий материал помогает сжатый воздух.

    Заполненные ёмкости складируются в грузовом корабле и после его расстыковки со станцией вместе с ним сгорают в плотных слоях атмосферы.

    Ассенизационно-санитарное устройство требует бережного обращения. Система периодически выходит из строя.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КосмосМКСТуалетРоскосмос
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close