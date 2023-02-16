Космический санузел. Видео объясняет, как устроен туалет на МКС

Бортинженер 68-й длительной экспедиции Анна Кикина рассказала и показала, как на Международной космической станции решается непростая задача: сходить в туалет в отсутствие силы тяжести.
Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
Видео 15 февраля публикует Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Ассенизационно-санитарное устройство или, другими словами, космический санузел имеет два раздельных «приемника» для жидких и твёрдых отходов.
Последние хранятся не только в контейнерах, но и в специальных вкладышах. Кикина показывает процесс на примере салфетки. Принимать поступающий материал помогает сжатый воздух.
Заполненные ёмкости складируются в грузовом корабле и после его расстыковки со станцией вместе с ним сгорают в плотных слоях атмосферы.
Ассенизационно-санитарное устройство требует бережного обращения. Система периодически выходит из строя.