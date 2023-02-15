Роман Ротенберг выиграл свой первый кубок в качестве главного тренера СКА

Хоккейный клуб СКА стал обладателем Кубка Континента имени В.В. Тихонова сезона 2022/23. Награду вручают команде, занявшей первое место в сводной таблице регулярного чемпионата КХЛ.
За четыре матча до конца регулярного чемпионата петербургский клуб гарантировал себе первую строчку, одержав 46 побед в 64 играх и набрав 97 очков. Это третий Кубок Континента в истории команды и первый для Романа Ротенберга на посту главного тренера.
«Спасибо говорим всем, кто поддерживал и продолжает поддерживать нас! И, конечно, особенно необходимы ваши голоса и эмоции будут в плей-офф! Все самое важное и интересное — впереди», — прокомментировали в СКА свой успех.
Напомним, что чемпион КХЛ определяется по итогам плей-офф, который стартует 1 марта, седьмой матч финальной серии (при необходимости) запланирован на 29 апреля.