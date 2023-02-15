ЦБ разрешил не ухудшать оценку кредитов участникам боевых действий

Центробанк разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов, выданных участникам боевых действий на Украине, а также членам их семей. Об этом говорится в опубликованном в среду, 15 февраля, информационном сообщении регулятора.



В ЦБ РФ уточнили, что ссуды, по которым принято соответствующее решение, «могут группироваться в отдельные субпортфели в соответствии с признаками однородности и длительности просроченных платежей».

Напомним, что в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул для мобилизованных, контрактников и добровольцев. О том, как это будет работать, разъяснили в Минфине РФ.

