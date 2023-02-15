«Я не педофил». Взрослый мужчина с улицы сел за парту с учениками в одной из школ Кемерово

Взрослый мужчина проник в одну из школ в Кемерово, по его словам, ради знаний. Незнакомец сел за парту и даже вступил в диалог с преподавателем. Правда, он вышел весьма напряжённым. Об этом случае 15 февраля рассказали очевидцы в социальных сетях.

В школу № 7 великовозрастный ученик проник без проблем. На вопрос педагога о том, кто пропустил его в учебное заведение, ответил: «Меня никто не останавливал».



Мужчина, от которого пахло алкоголем, заявил, что у него есть не оконченное среднее образование, и он бы «с удовольствием» оказался на занятии не в шестом, а в девятом классе, если бы ему только подсказали дорогу до нужного кабинета.

