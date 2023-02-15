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    «Я не педофил». Взрослый мужчина с улицы сел за парту с учениками в одной из школ Кемерово

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    Взрослый мужчина проник в одну из школ в Кемерово, по его словам, ради знаний. Незнакомец сел за парту и даже вступил в диалог с преподавателем. Правда, он вышел весьма напряжённым. Об этом случае 15 февраля рассказали очевидцы в социальных сетях.

    Инцидент Кузбасс

    В школу № 7 великовозрастный ученик проник без проблем. На вопрос педагога о том, кто пропустил его в учебное заведение, ответил: «Меня никто не останавливал».

    Мужчина, от которого пахло алкоголем, заявил, что у него есть не оконченное среднее образование, и он бы «с удовольствием» оказался на занятии не в шестом, а в девятом классе, если бы ему только подсказали дорогу до нужного кабинета.

    Как сообщает NGS42.RU, ссылаясь на пресс-службу администрации города, договор с частным охранным предприятием, сотрудники которого допустили проход незнакомца к учащимся, будет расторгнут в ближайшие дни. Сейчас ситуацию расследуют правоохранительные органы, а контрольно-пропускной режим образовательных организаций усилен.

    В планах мэрии также проверить действия руководства школы, которые в теории также должны следить за безопасностью учеников во время уроков.

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    КемеровоШкола
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