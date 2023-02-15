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    Наезд на ребенка на Васильевском попал на видео. Водитель рассказал, что не заметил ДТП

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    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Водителя грузовика, который сбил ребенка на зебре в Василеостровском районе Петербурга и скрылся, задержали спустя несколько минут. Мужчина пояснил, что даже не заметил мальчика. Момент наезда попал в объектив камеры видеонаблюдения.

    ДТП произошло в четвертом часу дня 14 февраля у дома 1 по 8-й линии В.О., сообщает 15 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Грузовик, поворачивая с набережной Лейтенанта Шмидта направо на 1-ю линию В.О., сбил 9-летнего мальчика на регулируемом пешеходном переходе и поехал дальше. На записи видно, что ребенок выбежал на зебру, когда пешеходам уже загорелся красный свет, и попал под удар кабины грузовика с бытовкой.

    После наезда ребенок, хромая, дошел до тротуара и сел на него. Сообщалось, что он получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

    Скрывшийся КАМАЗ сотрудники ГИБДД спустя несколько минут остановили на Уральской улице. За рулем был 54-летний мужчина. Оставление места ДТП он объяснил тем, что не видел пешехода. На мужчину составили протокол об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести»).

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