Грузовик сбил второклассника на Васильевском острове и скрылся

Полиция Петербурга ведет проверку по факту ДТП с ребенком, произошедшего днем 14 февраля в Василеостровском районе города. Юный пешеход пострадал под колесами автомобиля.



По предварительным данным, в 15:36 у дома 1 по 8-й линии В.О. грузовой автомобиль, повернувший направо с набережной Лейтенанта Шмидта, сбил ребенка, сообщили 15 февраля в прокуратуре. Как стало известно «Фонтанке», 8-летний мальчик переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Автомобиль после наезда с места ДТП скрылся.

В результате второклассник получил сотрясение мозга и ушиб голени. Ребенка увезли в больницу в состоянии средней тяжести. На улице он был без сопровождения взрослых.