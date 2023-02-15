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    Грузовик сбил второклассника на Васильевском острове и скрылся

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    Полиция Петербурга ведет проверку по факту ДТП с ребенком, произошедшего днем 14 февраля в Василеостровском районе города. Юный пешеход пострадал под колесами автомобиля.

    По предварительным данным, в 15:36 у дома 1 по 8-й линии В.О. грузовой автомобиль, повернувший направо с набережной Лейтенанта Шмидта, сбил ребенка, сообщили 15 февраля в прокуратуре. Как стало известно «Фонтанке», 8-летний мальчик переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Автомобиль после наезда с места ДТП скрылся.

    В результате второклассник получил сотрясение мозга и ушиб голени. Ребенка увезли в больницу в состоянии средней тяжести. На улице он был без сопровождения взрослых.

    Прокуратура Василеостровского района поставила ход проверки по ДТП на контроль. Кроме того, ведомство решит вопрос о подаче в суд иска в защиту прав несовершеннолетнего на компенсацию морального вреда.

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