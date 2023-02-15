Скрытая угроза. Почти треть россиян верит, что космос действительно опасен

Почти треть россиян (31%) оценивает угрозу из космоса как реальную. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, приуроченного к десятилетию падения челябинского метеорита.

Большинство респондентов (63%) считают падение на Землю небесных тел чем-то нереальным, причем в вероятность такого исхода верит в основном молодежь 18–24 (49%) и 25–34 лет (40%), а также активные пользователи интернета (38%). В вопросе о том, можно ли минимизировать или предотвратить последствия падения метеорита, мнения разделились: почти половина (48%) опрошенных считает, что это вряд ли возможно, а 44% думают, что человечеству такое под силу.

При этом старшее поколение чаще не верит в возможность противодействия космическим угрозам (58% среди людей старше 60 лет). 60% респондентов 18–24 лет ответили, что подготовиться к такому возможно. На представления об этом, отмечает ВЦИОМ, также влияют образование и предпочитаемые каналы информации. Люди с высшим образованием чаще думают, что предотвратить падение метеорита реально, как и активные пользователи интернета (по 52% против 33% россиян с неполным средним образованием и 25% активных телезрителей).

«Можно предположить, что молодежная аудитория и активная интернет-аудитория чаще сталкиваются с медиапродуктами на подобную тему (фильмы, книги, видео и пр.), где подобные сценарии заканчиваются счастливым концом. Это и обусловливает их более оптимистические оценки возможности предотвратить космические угрозы», — добавляет ВЦИОМ. Знаменитый метеорит вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года. Самые крупные его куски упали в озеро Чебаркуль в 78 километрах от Челябинска, но взрыв небесного тела видели и на Урале, и на севере Казахстана. Пострадали более 1,6 тысячи человек и около 7,3 тысячи домов.