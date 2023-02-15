За 10 лет о челябинском метеорите удалось узнать многое. Сам он заметно похудел

Ровно десять лет назад тысячи людей следили за ярким болидом, фрагменты которого достигли поверхности Земли. Космическому гостю дали имя — «Челябинск» . Спустя время учёные смогли сделать ряд важных открытий. О них РИА Новости 15 февраля рассказал кандидат физико-математических наук, преподаватель Челябинского государственного университета Сергей Замоздра.

Впервые, по словам Замоздры, удалось собрать достаточный объём метеоритной пыли. Обычно если какое-то тело падает, находят камни, а не пыль, потому что она смешивается с грунтом. В этом конкретном случае, поскольку метеорит упал зимой, и вокруг было много полей, нашли минеральные нити. Другое открытие заключается в том, что через двое-трое суток метеоритная пыль «уже опутала всю планету». Челябинский метеорит входит в десятку наиболее массивных из найденных. Среди каменных (метеорит состоит из хондрита) он занимает четвёртое-пятое место. За прошедшие 10 лет фрагмент потерял 3–5 % своей массы и начал ржаветь,

Как рассказал РИА старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников, падение челябинского метеорита не смогли бы предсказать и в 2023 году. За десять лет порог размера астероида, который можно увидеть издалека, уменьшился, тем не менее челябинский метеорит и сейчас чуть меньше этой величины.



Метеориты, похожие по размерам на «Челябинск», падают на территории России примерно раз в 20–50 лет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заведующего лабораторией метеоритики и космохимии Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН Дмитрия Бадюкова. Родительскому телу метеорита, по его словам, около 4,5 млрд лет, а сам «Челябинск» летал в космосе около 1,2 млн лет, прежде чем упал на Землю.

