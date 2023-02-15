За 10 лет о челябинском метеорите удалось узнать многое. Сам он заметно похудел

Ровно десять лет назад тысячи людей следили за ярким болидом, фрагменты которого достигли поверхности Земли. Космическому гостю дали имя — «Челябинск». Спустя время учёные смогли сделать ряд важных открытий. О них РИА Новости 15 февраля рассказал кандидат физико-математических наук, преподаватель Челябинского государственного университета Сергей Замоздра.
Самый большой кусок метеорита, как известно, был поднят из озера Чебаркуль в Челябинской области. 600-килограммовый экспонат находится в государственном историческом музее «Южный Урал» под специальным куполом.
Впервые, по словам Замоздры, удалось собрать достаточный объём метеоритной пыли. Обычно если какое-то тело падает, находят камни, а не пыль, потому что она смешивается с грунтом. В этом конкретном случае, поскольку метеорит упал зимой, и вокруг было много полей, нашли минеральные нити. Другое открытие заключается в том, что через двое-трое суток метеоритная пыль «уже опутала всю планету». Челябинский метеорит входит в десятку наиболее массивных из найденных. Среди каменных (метеорит состоит из хондрита) он занимает четвёртое-пятое место. За прошедшие 10 лет фрагмент потерял 3–5 % своей массы и начал ржаветь,
Как рассказал РИА старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников, падение челябинского метеорита не смогли бы предсказать и в 2023 году. За десять лет порог размера астероида, который можно увидеть издалека, уменьшился, тем не менее челябинский метеорит и сейчас чуть меньше этой величины.
Метеориты, похожие по размерам на «Челябинск», падают на территории России примерно раз в 20–50 лет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заведующего лабораторией метеоритики и космохимии Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН Дмитрия Бадюкова. Родительскому телу метеорита, по его словам, около 4,5 млрд лет, а сам «Челябинск» летал в космосе около 1,2 млн лет, прежде чем упал на Землю.
Бадюков отметил, что ежегодно приземляется примерно 55 тонн метеоритов, на территорию России из них приходится 2–3 тонны. Большая часть общей массы приходится на Мировой океан, на сушу, между тем, падает порядка 10–15 тонн метеоритов.
15 февраля 2013 года метеорит вошел в атмосферу Земли, вызвав сильный взрыв на высоте 20 км. Его видели и на Урале, и на севере Казахстана. «Фонтанка» показывала многочисленные фото и видео. Множество фрагментов небесного тела рассыпались на большой территории, самые крупные — в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска. От взрывной волны и осколков повреждения получили около 7,3 тысячи зданий: жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, предприятия, в частности, обрушилась кровля одного из зданий Челябинского цинкового завода на площади 600 кв. м. За медицинской помощью обратились 1 тыс. 613 человек, из них 324 ребенка. Например, E1.RU рассказывал о сотруднице почтового отделения, которая попала в больницу с сердечным приступом. О падении метеорита 15 февраля 2013 года написали крупнейшие СМИ всего мира, а «Википедия» отметилась заметкой о том, что Челябинск «стерт с лица Земли».