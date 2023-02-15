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    Актрису Анну Большову больше не считают виновницей смертельного ДТП в Калужской области

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    Уголовное дело, возбужденное после ДТП с участием автомобиля актрисы Большовой, переквалифицировано. И сама актриса больше не является подозреваемой.

    Как сообщает издание «Калужские новости» 15 февраля со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, возбуждено уголовное дело по статье 125 об оставлении в опасности. Полицейские ищут сейчас некоего мужчину, который якобы привез пьяную женщину в деревню Грачевка. Потом положил её поперек дороги и уехал. За ним 14 октября 2022 года за рулем «Ауди Q3» ехала актриса Анна Большова. Она переехала 31-летнюю женщину, которая скончалась до приезда скорой от полученных травм.

    Полицию актриса вызвала сама.

    «В действиях женщины-водителя состава преступления не усмотрено», — сообщили журналистам в УМВД.

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