Актрису Анну Большову больше не считают виновницей смертельного ДТП в Калужской области

Уголовное дело, возбужденное после ДТП с участием автомобиля актрисы Большовой, переквалифицировано. И сама актриса больше не является подозреваемой.



Как сообщает издание «Калужские новости» 15 февраля со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, возбуждено уголовное дело по статье 125 об оставлении в опасности. Полицейские ищут сейчас некоего мужчину, который якобы привез пьяную женщину в деревню Грачевка. Потом положил её поперек дороги и уехал. За ним 14 октября 2022 года за рулем «Ауди Q3» ехала актриса Анна Большова. Она переехала 31-летнюю женщину, которая скончалась до приезда скорой от полученных травм.

