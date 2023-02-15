Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничили из-за ремонта

На дамбе Петербурга продолжаются регламентные и ремонтно-восстановительные работы в автомобильном тоннеле. Ближайшие дни они ограничат движение на внутреннем кольце.



В среду и четверг, 15–16 февраля, в транспортном отсеке Невской стороны судопропускного сооружения С-1 КЗС Петербурга движение временно ограничено по полосам. Возможны также перекрытия перед въездом в тоннель, чтобы въехала и выехала подъемная техника, но, по регламенту, они продлятся не более 7–10 минут. Об этом 15 февраля предупреждает Дирекция КЗС.

Водителей просят следить за сообщениями на информационных табло и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим. В начале недели для ремонта ограничивали движение в тоннеле по внешнему кольцу САД.