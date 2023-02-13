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    Ремонт на два дня ограничил движение в тоннеле дамбы Петербурга

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    В тоннеле петербургской дамбы ограничили движение транспорта в одном направлении. Там ведутся регламентные и ремонтно-восстановительные работы.

    На два дня, 13 и 14 февраля, в транспортном отсеке Финской стороны — на внешнем кольце скоростной автодороги КЗС — вводятся ограничения движения по полосам в тоннеле судопропускного сооружения С-1, сообщает в понедельник пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга. Для ввода и вывода подъемной техники движение могут приостанавливать перед въездом в тоннель, но не более чем на 7–10 минут.

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    ПетербургДамбаОграничения движения транспорта
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