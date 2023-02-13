Ремонт на два дня ограничил движение в тоннеле дамбы Петербурга

В тоннеле петербургской дамбы ограничили движение транспорта в одном направлении. Там ведутся регламентные и ремонтно-восстановительные работы.
На два дня, 13 и 14 февраля, в транспортном отсеке Финской стороны — на внешнем кольце скоростной автодороги КЗС — вводятся ограничения движения по полосам в тоннеле судопропускного сооружения С-1, сообщает в понедельник пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга. Для ввода и вывода подъемной техники движение могут приостанавливать перед въездом в тоннель, но не более чем на 7–10 минут.