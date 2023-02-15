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    РБК: Стоматологи столкнулись с проблемами при закупке некоторых зарубежных препаратов и принадлежностей

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    Российские стоматологи сообщили о проблемах с закупками части зарубежных препаратов и принадлежностей. Об этом 15 февраля сообщает РБК.

    Так, например, некоторые российские стоматологические клиники испытывают проблемы с закупками препарата «Убистезин», который используют для местного обезболивания. Производитель — американская компания 3М — объявила об уходе с рынка РФ ещё весной прошлого года, а перебои с лекарством начались в марте.

    Российские аналоги препарата, рассказал медицинский директор стоматологий «Дентал Фэнтези» и Belgravia Dental Studio Святослав Коба, существенно хуже по эффективности, но на рынке осталась масса зарубежных средств отличного качества, которые можно использовать вместо него.

    В клинике «Домо-дент» отметили, что задерживаются также поставки «Ультракаина» (тоже местный анестетик) «Санофи Авентис» (Германия).

    В стоматологических клиниках рассказали и об отсутствии поставок в Россию цемента «Витремер» для лечения зубов. Аналогов на российском рынке у него сейчас нет.

    Некоторые неудобства связаны в том числе и с отсутствием шлифовальных дисков компании «3М», покинувшей российский рынок. Отечественная замена, по словам одной из собеседниц издания, уступает по качеству. Поскольку абразивность дисков низкая, для первичной шлифовки пломбы нужен не один, а два и более дисков, что делает лечение более дорогим.

    Проблемы также есть со стоматологическими борами и фрезами. Импортные производители поставляют товар в Россию с большими сроками и не всю линейку из-за трудностей с логистикой, вызванных санкциями.

    Специалисты указывают и на дефицит продукции немецкой компании KaVo. К ним относятся спреи для наконечников, порошок для гигиены, запчасти для наконечников и установок. Также наблюдаются перебои с гуттаперчевыми штифтами, российских аналогов нет.

    С рынка РФ ушли в том числе капы Invisalign — «условно, было пять вариантов кап, а стало четыре».

    По мнению врачей, российские производители не смогут закрыть потребности отечественного рынка. Если поставки закроются, в том числе параллельный импорт, многие позиции будет нечем заменить.

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