РБК: Стоматологи столкнулись с проблемами при закупке некоторых зарубежных препаратов и принадлежностей

Российские стоматологи сообщили о проблемах с закупками части зарубежных препаратов и принадлежностей. Об этом 15 февраля сообщает РБК.

Так, например, некоторые российские стоматологические клиники испытывают проблемы с закупками препарата «Убистезин», который используют для местного обезболивания. Производитель — американская компания 3М — объявила об уходе с рынка РФ ещё весной прошлого года, а перебои с лекарством начались в марте. Российские аналоги препарата, рассказал медицинский директор стоматологий «Дентал Фэнтези» и Belgravia Dental Studio Святослав Коба, существенно хуже по эффективности, но на рынке осталась масса зарубежных средств отличного качества, которые можно использовать вместо него.

В клинике «Домо-дент» отметили, что задерживаются также поставки «Ультракаина» (тоже местный анестетик) «Санофи Авентис» (Германия).

В стоматологических клиниках рассказали и об отсутствии поставок в Россию цемента «Витремер» для лечения зубов. Аналогов на российском рынке у него сейчас нет. Некоторые неудобства связаны в том числе и с отсутствием шлифовальных дисков компании «3М», покинувшей российский рынок. Отечественная замена, по словам одной из собеседниц издания, уступает по качеству. Поскольку абразивность дисков низкая, для первичной шлифовки пломбы нужен не один, а два и более дисков, что делает лечение более дорогим.

Проблемы также есть со стоматологическими борами и фрезами. Импортные производители поставляют товар в Россию с большими сроками и не всю линейку из-за трудностей с логистикой, вызванных санкциями. Специалисты указывают и на дефицит продукции немецкой компании KaVo. К ним относятся спреи для наконечников, порошок для гигиены, запчасти для наконечников и установок. Также наблюдаются перебои с гуттаперчевыми штифтами, российских аналогов нет. С рынка РФ ушли в том числе капы Invisalign — «условно, было пять вариантов кап, а стало четыре».