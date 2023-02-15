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    Депутаты озаботились уставами казачьих обществ и конюшнями для их лошадей

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    В Законодательном собрании Петербурга 15 февраля широкую дискуссию вызвал законопроект о передаче полномочий по утверждению уставов казачьих обществ от Смольного муниципальным образованиям, передает корреспондент «Фонтанки». Депутаты шутили про применение нагаек к «критиканам» и организацию городских конюшен для «парковки» лошадей.

    По данным главы парламентского комитета по законодательству Всеволода Беликова, в Петербурге сегодня восемь казачьих обществ, а в лидерах по работе с казачеством — Пушкин и Коломяги.

    Единоросс Михаил Барышников рассказал, что будучи главой муниципального образования, сталкивался с казаками по работе и задавал им вопрос: если раньше казаки занимались охраной границы России, в чем работа обществ сейчас? И получил ответ: патрулирование. Депутат отметил, что первым делом казаки требуют предоставить помещения.

    Беликов позволил себе пошутить, выразив надежду, что казаки отходят нагайками «критиканов» и «нигилистов».

    Единоросс Алексей Цивилев поинтересовался, планируется ли организация городских конюшен, и вспомнил историю, когда несколько лет назад в Петербурге сбежала лошадь. Потом стало известно, что животное — с казачьего хутора, но он представляет собой два гаража у ЗСД. «Казак без коня — как воин без оружия», — добавил депутат. Беликов в ответ упомянул меняющиеся времена и езду на мотоциклах.

    Один из членов парламента предложил «пожалеть» муниципалов и не нагружать их этой работой. «Власть, особенно публичную, жалеть не надо», — ответил Беликов.

    Законопроект в итоге был принят в первом чтении, и ввиду серьезности вопроса депутаты взяли месяц для подачи поправок.

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