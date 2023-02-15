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    После налета на женщину с долларами в сумке в центре Петербурга задержан подросток

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    16-летний житель поселка Сельцо оказался в камере после разбойного нападения на женщину в Центральном районе.

    По версии правоохранительных органов, вместе с товарищем 13 февраля он напал на женщину и отобрал у нее сумку с 5 тысячами долларов у дома 4 по проспекту Чернышевского, стало известно «Фонтанке» 15 февраля. Правда, уже через минуту неравнодушный очевидец сумку у напавших отобрал и вернул владелице. Тем не менее было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

    Подозреваемый, несмотря на возраст, нигде не учится и не работает. Ранее в поле зрения полиции не попадал.

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