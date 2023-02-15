Одного комментария мало. Центр «Э» нашел в соцсетях петербуржца еще два уголовных дела о реабилитации нацизма

Петербуржец, задержанный Центром «Э» в сентябре прошлого года по делу о реабилитации нацизма, обзавелся еще парой уголовных дел. Борцы с экстремизмом нашли в соцсетях два комментария, оставленных мужчиной. Об этом «Фонтанка» узнала 15 февраля.



Свое мнение житель Петербурга выражал в одном и том же сообществе под названием «Раса». Так, 12 января он оспаривал заслуги СССР во время ВОВ и «искусственно создал доказательства с целью придания достоверности своему суждению». В тот же день мужчина оставил комментарий, в котором выразил презрение к дням воинской славы, оскорбив память защитников Отечества и унизив достоинство ветеранов ВОВ.

