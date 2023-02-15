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    Из булочной в реанимацию. В Петербурге врачи спасают школьницу

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    Врачи детской городской больницы имени Филатова спасают ученицу девятого класса, которую накануне вечером нашли на полу посетители булочной в Калининском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 февраля.

    Школьницу госпитализировали в десятом часу вечера со Светлановского проспекта. Медики диагностировали у подростка отравление каким-то неизвестным препаратом. В тяжелом состоянии девятиклассницу поместили в реанимацию. Мама девочки рассказала, что дочь по ее просьбе зашла в булочную, всё купила, отзвонилась и после на связь не выходила.

    Как выяснилось, после совершения покупки школьница потеряла сознание. Скорую вызвали другие покупатели.

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