Из булочной в реанимацию. В Петербурге врачи спасают школьницу

Врачи детской городской больницы имени Филатова спасают ученицу девятого класса, которую накануне вечером нашли на полу посетители булочной в Калининском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 февраля.
Школьницу госпитализировали в десятом часу вечера со Светлановского проспекта. Медики диагностировали у подростка отравление каким-то неизвестным препаратом. В тяжелом состоянии девятиклассницу поместили в реанимацию. Мама девочки рассказала, что дочь по ее просьбе зашла в булочную, всё купила, отзвонилась и после на связь не выходила.
Как выяснилось, после совершения покупки школьница потеряла сознание. Скорую вызвали другие покупатели.