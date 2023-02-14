Украина отменяет 8 Марта и День Победы: новости СВО за 14 февраля

Вместо Дня Победы 9 мая Украина будет отмечать только День памяти и примирения 8 мая Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 14 февраля.

Движение по отремонтированной левой части Крымского моста запустят до конца зимы В феврале на Крымском мосту откроют восстановленную после взрыва часть Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора. — Восстановительные работы на Крымском мосту почти завершены. В ближайшие две недели специалисты починят поврежденные инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку, — говорится в сообщении.

По данным Росавтодора, 14 февраля мостовики уложили финишный слой асфальтобетона на четырех новых пролетах автодорожной части Крымского моста. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября, в результате загорелись семь цистерн с топливом, которые вез грузовой поезд. Погибли четыре человека, в том числе гиды и авторы исторических фильмов из Петербурга Эдуард Чучакин и Зоя Сафронова и судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Владимир Путин назвал происшествие терактом. Евросоюз включил Россию в «серый список» налоговых юрисдикций

Евросоюз добавил Россию в список юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых вопросах, и призвал страну «укрепить свою правовую базу для решения обозначенных проблем». Об этом говорится в сообщении Совета ЕС. Претензии к России связаны с принятыми в 2022 году поправками в законодательство, регулирующее режим специальных административных районов — Приморья и Калининградской области. Кроме того, Совет ЕС отмечает, что диалог с Россией по вопросам налогового законодательства «зашел в тупик» на фоне ситуации на Украине.

Действие указа о мобилизации в Минобороны объяснили соцгарантиями и компенсациями

Министерство обороны РФ ответило на обращение депутата Псковского областного собрания Артура Гайдука, который ранее предлагал «содействие в издании нормативного правового акта о завершении частичной мобилизации». В военном ведомстве ответили, что мероприятия по частичной мобилизации завершены 28 октября 2022 года, но «выполнение остальных мероприятий, предусмотренных указом президента от 21 сентября 2022 года, продолжается».

— В случае признания указа утратившим силу до окончания СВО граждане, призванные по мобилизации, и члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством и высшими должностными лицами субъектов, — говорится в документе. — Статус мобилизованных граждан и денежное содержание не будет соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Так в Минобороны объяснили, почему указ о мобилизации всё еще действует Yabloko.ru Поделиться Поделиться





Корейский суд разрешил пропустить в страну бежавших от мобилизации россиян Суд в Южной Корее разрешил пропустить в страну двух из пяти россиян. Осенью они уехали из России, чтобы избежать частичной мобилизации, но не смогли получить статус беженца и последние четыре месяца жили в аэропорту Инчхон в Сеуле. По информации южнокорейской общественной телерадиокомпании KBS, оставшиеся три россиянина одобрения пока не получили.

Иски в суд подали три россиянина. Одному из них суд уже отказал. Двое выигравших иск покинут аэропорт на этой неделе и будут готовиться к получению статуса беженца. Третий намерен обжаловать решение суда. О том, что в аэропорту Инчхон в ожидании разрешения на въезд живут россияне, стало известно в январе 2023 года. Все они покинули Россию, чтобы избежать мобилизации. По прибытии они подали заявление о предоставлении статуса беженца, но, получив отказ, остались жить в аэропорту. Минюст Южной Кореи в свою очередь объяснял свой отказ тем, что уклонение от призыва в армию на родине уважительной причиной считать нельзя. Но правозащитники настаивали, что россияне — «политические беженцы, которым грозит преследование».

Украина отменяет 8 Марта и День Победы В Верховную раду Украины внесли законопроект об отмене празднования 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы. Законопроект предлагает вместо Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая отмечать только День памяти и примирения 8 мая, а «вместо 8 Марта установить новый государственный праздник и официальный выходной 25 февраля — День украинской женщины», дата выбрана в честь дня рождения поэтессы Леси Украинки. Также выходным днем предлагается сделать день рождения поэта Тараса Шевченко — 9 марта.

