Мощный гейзер растопил лёд на Фрунзе в Петербурге

Сезон фонтанов преждевременно стартовал в Московском районе Петербурга. И пока во дворе вода прибывала, в ближайшей пятиэтажке — убывала.
Горячими новостями поделились в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 14 февраля. Между домами 17 и 19 забил гейзер. Как уточняет автор видео, столб воды взмыл метра на три.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
По информации «Фонтанки», «спонсором» зрелища стал дефект на сетях в зоне ответственности управляющей компании.
В ЖКС-2 Московского района сообщили, что к половине седьмого часа вечера фонтан усмирили, но горячей воды в пятиэтажке №17 пока нет. В скором времени обещают вернуть, так что есть шансы на полноценный душ перед сном.