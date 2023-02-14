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    Мощный гейзер растопил лёд на Фрунзе в Петербурге

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    Сезон фонтанов преждевременно стартовал в Московском районе Петербурга. И пока во дворе вода прибывала, в ближайшей пятиэтажке — убывала.

    Горячими новостями поделились в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 14 февраля. Между домами 17 и 19 забил гейзер. Как уточняет автор видео, столб воды взмыл метра на три.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    По информации «Фонтанки», «спонсором» зрелища стал дефект на сетях в зоне ответственности управляющей компании.

    В ЖКС-2 Московского района сообщили, что к половине седьмого часа вечера фонтан усмирили, но горячей воды в пятиэтажке №17 пока нет. В скором времени обещают вернуть, так что есть шансы на полноценный душ перед сном.

    © Фонтанка.Ру

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