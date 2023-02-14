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    После уведомления от компании. Роскомнадзор внес Qiwi в реестр организаторов распространения информации

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    Роскомнадзор внес сайт электронной платежной системы Qiwi в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Это произошло после уведомления от компании, рассказали 14 февраля ТАСС в пресс-службе ведомства.

    Qiwi сообщила о начале деятельности в качестве ОРИ в ответ на требование Роскомнадзора, уточнили в пресс-службе. Ведомство формирует такие требования после обращений федеральных органов власти, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность или обеспечивающих безопасность РФ.

    «Компания «Киви банк» зарегистрирована в Реестре организаторов распространения информации (ОРИ) с информационным ресурсом Qiwi.com», — говорится в сообщении. Судя по данным реестра, регистрация произошла 9 февраля.

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