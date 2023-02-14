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    Петербурженка пытается добиться от «комиссионки» возврата свадебного платья. Оказалось, таких «пострадавших невест» много

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    Петербурженка обратилась в мировой суд, чтобы вернуть свадебное платье, которое два года назад отдала в комиссионный магазин, но денег так и не увидела. Телевизор и «популярный телеграм-канал» помогли ей узнать, что с такой проблемой столкнулись многие девушки.

    О подробностях истории 14 февраля рассказывает объединенная пресс-служба судов Петербурга. У горожанки было платье цвета «айвори» одного из известных брендов в мире свадебной моды. В конце 2020 года она отдала его в комиссионный магазин, принадлежавший ИП Константиновой. Платье стоило 35 тысяч рублей, еще 800 рублей петербурженка отдала за его отпаривание.

    Оказалось, что на момент подписания договора ИП уже было в процессе ликвидации, который завершился к январю. По словам истца, ни денег, ни платья она не получила, поэтому теперь хочет вернуть и то, и другое, а еще штраф в 50% и неустойку — 3% в день. Кроме того, свой моральный вред она оценила в 176 тысяч рублей.

    Мировой судья посоветовал истцу обратиться в районный суд, который «обязательно во всем разберется».

    В соцсетях и СМИ действительно писали об индивидуальной предпринимательнице с такой же фамилией — жительницы Петербурга и Тюмени описывали похожую схему и искали других потерпевших для коллективного иска.

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    Свадебное платьеСуд
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