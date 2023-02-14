Петербурженка пытается добиться от «комиссионки» возврата свадебного платья. Оказалось, таких «пострадавших невест» много

Петербурженка обратилась в мировой суд, чтобы вернуть свадебное платье, которое два года назад отдала в комиссионный магазин, но денег так и не увидела. Телевизор и «популярный телеграм-канал» помогли ей узнать, что с такой проблемой столкнулись многие девушки.

О подробностях истории 14 февраля рассказывает объединенная пресс-служба судов Петербурга. У горожанки было платье цвета «айвори» одного из известных брендов в мире свадебной моды. В конце 2020 года она отдала его в комиссионный магазин, принадлежавший ИП Константиновой. Платье стоило 35 тысяч рублей, еще 800 рублей петербурженка отдала за его отпаривание.