Путин напомнил судьям, как важно защищать права и свободы россиян

Президент РФ Владимир Путин напомнил судьям, что их работа имеет «огромную общественную и государственную значимость», потому что связана с защитой прав и свобод граждан. Об этом он говорил 14 февраля на совещании с судьями судов общей юрисдикции, а также военных и арбитражных, сообщает пресс-служба президента России.



«Важно, чтобы принятые по итогам съезда решения вели к реальным изменениям, повышали качество работы судебной системы. А значит, делали более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан», — отметил он.