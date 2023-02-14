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    Путин напомнил судьям, как важно защищать права и свободы россиян

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    Президент РФ Владимир Путин напомнил судьям, что их работа имеет «огромную общественную и государственную значимость», потому что связана с защитой прав и свобод граждан. Об этом он говорил 14 февраля на совещании с судьями судов общей юрисдикции, а также военных и арбитражных, сообщает пресс-служба президента России.

    «Важно, чтобы принятые по итогам съезда решения вели к реальным изменениям, повышали качество работы судебной системы. А значит, делали более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан», — отметил он.

    Президент добавил, что права российских военнослужащих и их семей должны быть защищены «всей силой закона». Кроме того, Путин заявил, что предвзятость неприемлема для судебной системы — именно поэтому, по его словам, решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не подлежат исполнению в России.

    «Развернулась дискуссия. Вопрос был поставлен прямо: не повлечет ли выход из ЕСПЧ снижение уровня защиты прав и свобод граждан в нашей стране? Я не буду скрывать: и я тоже об этом думал всегда», — признал Путин, но выразил мнение, что судебная система РФ и так способна защитить россиян.

    Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев говорил о ситуации с ЕСПЧ, что права и интересы россиян надежно защищены «более строгими нормами законодательства РФ».

    Напомним, летом Госдума приняла закон о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года. Его постановления также не считаются основаниями для пересмотра решений российских судов. 11 июня Владимир Путин подписал соответствующие законы. https://tass.ru/politika/14888573

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