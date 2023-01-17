Сенатор Косачев заверил, что права россиян «надежно защищены»

Законопроект о денонсации международных договоров Совета Европы устраняет коллизии в российском правовом поле, возникшие после выхода страны из организации. При этом права и интересы россиян надежно защищены «более строгими нормами законодательства РФ», отмечает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.



Российское законодательство опередило в развитии конвенции СЕ за те 26 лет, когда Россия была членом совета, рассказал Косачев 17 января ТАСС. «Таких соглашений, включая устав и ЕКПЧ (Европейскую конвенцию по правам человека), более 20. В этом смысле ничего нового не происходит», — заявил он.

