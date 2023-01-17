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    Сенатор Косачев заверил, что права россиян «надежно защищены»

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    Законопроект о денонсации международных договоров Совета Европы устраняет коллизии в российском правовом поле, возникшие после выхода страны из организации. При этом права и интересы россиян надежно защищены «более строгими нормами законодательства РФ», отмечает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

    Российское законодательство опередило в развитии конвенции СЕ за те 26 лет, когда Россия была членом совета, рассказал Косачев 17 января ТАСС. «Таких соглашений, включая устав и ЕКПЧ (Европейскую конвенцию по правам человека), более 20. В этом смысле ничего нового не происходит», — заявил он.

    Косачев добавил, что Россия вышла из конвенций, открытых только для членов СЕ, еще в марте — когда решила выйти из совета.

    Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предполагающий, что международные договоры СЕ перестанут действовать в отношении России. Если документ примут, россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ и получать компенсацию за нарушение своих прав.

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    Курю с 3х лет17 Янв 2023 в 22:04
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