В Петербурге убийцу двух человек в Красном Селе приговорили к 23 годам в ИК строгого режима

Суд в Петербурге огласил приговор Азизу Абдуллаеву, который больше года назад напал с ножом на жителей квартиры в Красном Селе. Об этом 14 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Мужчину признали виновным в убийстве двух человек, а также в покушении на аналогичное преступление в отношении ещё одного лица. Он раскаялся и попросил у потерпевшей прощения.
оперативная съёмка
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал Абдуллаева виновным и назначил ему окончательное наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 23 года в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», — рассказали в прокуратуре Петербурга.
В пресс-службе судов добавили, что, кроме этого, в пользу потерпевшей взыскали 514 500 рублей.
Напомним, в ночь с 30 ноября по 1 декабря 2021 года Абдуллаев заявился в квартиру дома 13 на улице Суворова в Красном Селе в состоянии наркотического опьянения. Он ударил ножом хозяйку квартиры, её сына и гостя. 23-летний мужчина и 49-летняя женщина скончались на месте, а сыну потерпевшей вовремя оказали медицинскую помощь.