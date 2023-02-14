В Петербурге убийцу двух человек в Красном Селе приговорили к 23 годам в ИК строгого режима

Суд в Петербурге огласил приговор Азизу Абдуллаеву, который больше года назад напал с ножом на жителей квартиры в Красном Селе. Об этом 14 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов города.



Мужчину признали виновным в убийстве двух человек, а также в покушении на аналогичное преступление в отношении ещё одного лица. Он раскаялся и попросил у потерпевшей прощения.